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Сегодня, 10:00

Федерер: «Возможно, в Алькарасе мы видим комбинацию качеств «Большой тройки», но тем не менее Карлос — это Карлос»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер отреагировал на слова серба Новака Джоковича о стиле игры испанца Карлоса Алькараса.

Ранее Джокович отмечал, что Алькарас взял все лучшее у игроков «Большой тройки».

«Я вижу мощь в его игре справа — это что-то в стиле Рафы. Может быть, еще моя техника присутствует — дропшоты, резаные. Он может играть на задней линии, как Рафа. Кроме того, у него есть некоторые оборонительные навыки, как у Новака, но Новак, очевидно, находится на другом уровне, потому что, когда вы делаете это в течение многих лет, вы, по сути, становитесь лидером. Как Рафа на грунте. Возможно, в Карлосе мы видим комбинацию наших качеств, но, возможно, так несправедливо говорить, потому что Карлос — это Карлос, Новак — это Новак, а Рафа — это Рафа. Я не люблю, когда сравнений становится слишком много. Мне нравится, когда всех оценивают по отдельности», — приводит Tennis365 слова Федерера.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также 12 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге АТР.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/roger-federer-responds-carlos-alcaraz-comparisons-novak-djokovic-carlos-alcaraz
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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