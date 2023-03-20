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Сегодня, 10:29

Ольховский — о поражении Медведева в финале в Индиан-Уэллсе: «Алькарас — сильнейший теннисист на данный момент»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Финалист «Ролан Гаррос» 1992 года Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 3:6, 2:6.

«В первую очередь хочу поздравить Даниила с великолепными последними турнирами! Давайте не будем говорить, что случилось в финале. Алькарас очень хорошо отыграл этот матч. Здесь ничего не случилось. Может, не работала подача, как хотелось, но отдадим должное испанцу. Даня молодец! Выиграл 19 матчей подряд. Алькарас однозначно сильнейший теннисист на данный момент. Он это доказал, а сейчас вернулся на первую строчку, показывая великолепный теннис», — сказал Ольховский «СЭ».

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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