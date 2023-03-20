Медведев: «Мне удалось добиться лучшего результата в Индиан-Уэллсе»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев уступил со счетом 3:6, 2:6.

«Мне удалось добиться лучшего результата в турнире в Индиан-Уэллсе, до этого я не мог дойти до четвертьфинала. Безусловно, много позитива. Я навсегда останусь разочарован тем, что не выиграл финал, но постараюсь выиграть следующий турнир. Не знаю, почему я не сыграл на свой максимум. Может, дело было в мяче. Может, в ветре. Я разочарован результатом, но неделя была невероятной. Я просто рад, что вышел в финал в Индиан-Уэллсе», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.