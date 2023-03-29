Фритц — о предстоящей игре с Алькарасом: «Многие с нетерпением ждут этого матча, и я тоже»

Американский теннисист Тейлор Фритц поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Майами.

«Я знаю, что это будет игра с упором на физические качества, он будет доводить меня до предела, и мне придется поднять свой уровень. Я взволнован встречей с ним, мы никогда не играли друг с другом. Будет весело. Многие люди с нетерпением ждут этого матча, и я тоже», — сказал Фритц.

Матч между теннисистами пройдет в ночь на 30 марта и начнется в 3.30 по московскому времени.