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Сегодня, 09:15

Карен Хачанов о прогрессе в своей игре: «Прибавил в скорости передвижения по корту»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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11-я ракетка мира Карен Хачанов отметил, что не стал бы выделять уверенность, как компонент, в котором он прибавил в последнее время.

«А что такое уверенность? На такой уровне она есть у всех, – отметил Хачанов в интервью «СЭ». – Вопрос насколько сильно она функционирует в критические моменты матча. Насколько ты способен задействовать свои лучшие качества и сложить из них общую картину. Если говорить конкретно, то я прибавил в скорости передвижения по корту. Эта была наша цель с тренерским штабом. С выносливостью у меня никогда не было проблем.

Если говорить про технику и тактику, то на первый план выходит понимание игры. Чтобы ты конкретно знал, что делать в том или ином моменте с тем или иным соперником. Ты выходишь не просто сильно бить по мячу, а с четким представлением, как надо варьировать свою игру по ходу матча, как сохранять уровень тенниса вне зависимости от усталости».

Хачанов стал единственным теннисистом, дошедшим до второй недели на трех последних турнирах «Большого шлема». На US Open-2022 и Australian open-2023 27-летний москвич дошел до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» – 2023 до 1/4 финала, где в упорной борьбе уступил будущему победителю Новаку Джоковичу.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».

 

Теннис
Карен Хачанов
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