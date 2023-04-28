Хачанов вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл бразильца Тиагу Монтейру во втором круге «мастерса» в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа.

12-я ракетка мира Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету 97-й ракетки мира Монтейры 11 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге грунтового турнира 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Кантен Алис (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 10) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:3, 3:6, 6:3