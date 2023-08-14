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Сегодня, 00:28

Хачанов вышел во второй круг парного турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянин Карен Хачанов вместе с голландцем Робином Хаасе в первом круге парного турнира в Цинциннати обыграли британца Дэниэла Эванса и немца Андреаса Миса.

Встреча продолжалсь 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 10:7. На счету Рублева и Хаасе эйс и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Хачанов и Хаасе встретятся с хорватом Иваном Додигом и Остином Крайчеком из США.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Робин Хаасе/Карен Хачанов (Нидерланды/Россия) — Дэниэл Эванс/Андреас Мис (Великобритания/Германия) — 6:4, 1:6, 10:7

Карен Хачанов
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