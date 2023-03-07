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Сегодня, 21:15

Кафельников рассказал о значении уверенности в игре Медведева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о текущей форме Даниила Медведева.

«Это вполне логично. Медведев хорошо использует силу ударов соперников — это главное его качество. У него физические данные, которые позволяют ему играть на таком уровне. Но самая большая история заключается в том, что Медведев — безусловно, игрок, который зависит от своей уверенности. Если у него есть уверенность, он может обыгрывать абсолютно любого соперника. Если уверенность начинает давать сбой, что мы видели практически половину прошлого сезона, то идут поражения от соперников, которых он раньше обыгрывал. Его тонус и уверенность были явно не на самом высоком уровне, чего нельзя сказать о состоянии Даниила на данный момент», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

В 2022 году Медведев провел 15 недель в статусе первой ракетки мира. На данный момент он занимает седьмое место в рейтинге АТР. В этом сезоне россиянин стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19912057.shtml
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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