Даниил Медведев сыграет с Лоренцо Музетти в 1/16 финала турнира в Цинциннати 16 августа

В среду, 16 августа, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с представителем Италии Лоренцо Музетти в рамках 1/16 финала турнира в Цинциннати (США). Время начала матча — 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Медведев — Музетти будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

21-летний итальянец находится на 19-й строчке мирового рейтинга. 27-летний россиянин входит в топ-3 теннисистов мира.

10 августа этого года теннисисты играли друг против друга на турнире в Торонто (Канада). Даниил в двух сетах одолел Лоренцо — 6:4, 6:4.

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