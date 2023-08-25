Медведев обошел Надаля в рейтинге самых богатых теннисистов 2023 года

Медведев занял четвертое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

Российский теннисист Даниил Медведев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии Forbes.

По данным источника, с сентября 2022 года по август 2023 Медведев заработал 20,1 миллиона долларов, из которых 7,1 миллиона в качестве призовых за турниры.

На первом месте расположился сербский теннисист Новак Джокович. Он заработал за последние 12 месяцев 38,4 миллиона долларов. Второе место — у испанца Карлоса Алькараса (31,4 миллиона долларов). На третьей строчке — полька Ига Свентек (22,4 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович — 38,4 млн;

2. Карлос Алькарас — 31,4;

3. Ига Швентек — 22,4;

4. Даниил Медведев — 20,1;

5. Рафаэль Надаль — 15,5;

6. Эмма Радукану — 15,3;

7. Коко Гауфф — 15,2;

8. Каспер Рууд — 14,4;

9. Наоми Осака — 12,1;

10. Джессика Пегула — 10,9.