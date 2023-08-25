Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

25 августа, 17:27

Медведев обошел Надаля в рейтинге самых богатых теннисистов 2023 года

Медведев занял четвертое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes
Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии Forbes.

По данным источника, с сентября 2022 года по август 2023 Медведев заработал 20,1 миллиона долларов, из которых 7,1 миллиона в качестве призовых за турниры.

На первом месте расположился сербский теннисист Новак Джокович. Он заработал за последние 12 месяцев 38,4 миллиона долларов. Второе место — у испанца Карлоса Алькараса (31,4 миллиона долларов). На третьей строчке — полька Ига Свентек (22,4 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович — 38,4 млн;

2. Карлос Алькарас — 31,4;

3. Ига Швентек — 22,4;

4. Даниил Медведев — 20,1;

5. Рафаэль Надаль — 15,5;

6. Эмма Радукану — 15,3;

7. Коко Гауфф — 15,2;

8. Каспер Рууд — 14,4;

9. Наоми Осака — 12,1;

10. Джессика Пегула — 10,9.

Теннис
Даниил Медведев
Ига Свентек
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
4
Обсудить
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев, Рублев или Хачанов? Только один из русской тройки сможет протиснуться в полуфинал US Open
Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки US Open-2023
Бартоли: «Джокович становится еще сильнее, когда борется с трудностями»
Джокович — Алькарас: смотреть трансляцию матча (видео)
Кирьос отреагировал на то, что Джокович показал свои баскетбольные навыки
Алькарас: «Я считаю, что не похож ни на кого, кроме как на Карлоса Алькараса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легечка вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме из-за снятия Корды

24-летний теннисист Имер завершил профессиональную карьеру