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Сегодня, 14:46

Медведев прервал игру из-за гула болельщиков в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев остановил матч с болгарином Григором Димитровым во время второго сета во втором круге «мастерса» в Париже.

Россиянин проиграл первый сет со счетом 3:6, а во втором вел 5:2 и упустил преимущество. Теннисист вышел подавать при счете 5:5, но из-за шума с трибун после попадания в сетку на первой подаче стал подносить палец к губам. После этого Медведев переместился на свое кресло и сказал судье на вышке, что не будет продолжать, пока рефери не успокоит публику. При этом третья ракетка парижского «мастерса» обращался к зрителям. После нескольких обменов репликами и перемещений игрока, когда он пытался вернуться на подачу и возвращался на свое кресло, судья выписал ему предупреждение.

Игра возобновилась через несколько минут. Перед этим Димитров обратился к Медведеву, а Даниил сказал, что у него к сопернику нет никаких вопросов.

Теннис
Григор Димитров
Даниил Медведев
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