Медведев рассказал, почему решил сыграть на выставочном турнире в Дирии

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, почему решил принять участие в выставочном турнире в Дирии (Саудовская Аравия).

«Потому что я очень хорошо сыграл там в первый раз и хочу сделать это снова. Это был отличный турнир, в нем принимали участие отличные игроки, и я играл там очень хорошо. Затем у меня был лучший сезон в моей жизни на тот момент. Это придало мне много уверенности», — приводит Tennis World слова россиянина.

Медведев стал победителем первого турнира в Дирии, который состоялся в 2019 году.

В этом году выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря.