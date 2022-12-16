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16 декабря, 17:55

Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером, который работал с ним 18 лет

Анна Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил о расставании с тренером Франсиско Ройгом, с которым работал на протяжении 18 лет.

«Я хочу сообщить вам, что Франсиско Ройг покидает нашу команду. Франсиско был важным человеком в моей карьере, и я очень благодарен ему за все эти годы работы и дружбы. Когда мы начинали работать вместе, я был еще ребенком и вместе с моим дядей Тони мы только начали бегать круги по стадиону.

Франсиско — отличный тренер, который очень хорошо разбирается в теннисе и очень помог мне становиться все лучше и лучше. У меня к нему только слова благодарности, и я желаю ему всяческих успехов в его новом проекте», — написал Надаль в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Ройг работал с дядей и бывшим тренером Надаля Тони, а в последнее время — с Карлосом Мойей и Марком Лопесом. По данным СМИ, Ройг планирует начать работать с несколькими теннисистами.

Источник: Twitter-аккаунт Рафаэля Надаля
Теннис
Рафаэль Надаль
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