Каспер Рууд: «Сезон складывается не так, как мне хотелось бы»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал свои результаты в нынешнем сезоне.

«Сезон, естественно, складывается не так, как хотелось бы, — цитирует bolamarela Рууда. — Не могу сказать точно, связано ли это с предсезонкой в феврале и с тем, что я играл все эти выставочные матчи с Надалем. Мы никогда этого не узнаем. Не думаю, что в 2023 году я повторю результаты 2022-го, но было нелегко планировать календарь, потому что я играл на итоговом, а потом очень рано начался United Cup. Я не мог пропустить этот турнир. Мои партнеры по команде от меня зависели, и если бы я снялся, они бы не смогли играть».

В 2023 году Рууд выиграл 5 из 11 матчей. В рейтинге ATP 24-летний теннисист занимает 5-е место.