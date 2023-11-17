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Сегодня, 18:38

Ольховский — о полуфинале Итогового турнира: «Синнер не худший вариант для Медведева, хотя за Янника вся Италия»

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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6) в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Уровень тенниса сегодня меня не сильно впечатлил, как предыдущие два матча Медведева, а также матч между Джоковичем и Синнером. И тот, и другой сегодня не показали свою лучшую игру. Но я думаю, что в полуфинале нас ждет более качественный теннис, и спортсмены выложатся на 100 процентов», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Ольховский высказался о Яннике Синнере, с которым Даниил Медведев сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Мне кажется, что это не худший вариант для Даниила. Да, проиграл Алькарасу — обидно, но Даниилу будет психологически легче играть против Синнера. Хотя Янник сейчас неплох, и за него болеет вся Италия», — добавил Ольховский.

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, а испанец — с Новаком Джоковичем. Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.

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