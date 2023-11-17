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Сегодня, 21:30

Рублев — Зверев: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Бесплатная трансляция матча Итогового турнира АТР Рублев — Зверев начнется в 22.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Пятая ракетка мира из России Андрей Рублев в красной группе Итогового турнира АТР сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева 17 ноября. Встреча в Турине (Италия) начнется в 22.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры Рублев — Зверев будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний Рублев в первом матче Итогового турнира уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), а во втором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 5:7, 2:6. Россиянин потерял шансы на выход в плей-офф соревнований. 15 ноября 26-летний Зверев проиграл россиянину Даниилу Медведеву (6:7 (7:9), 4:6).

Узнать о раскладах плей-офф Итогового турнира ATP можно в материале «СЭ».

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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