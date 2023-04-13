Федерер: «Месси может вдохновлять будущие поколения. Не моргайте слишком часто, когда Лео играет»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер высказался о величии форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Рекорды Месси по забитым голам и победам в чемпионатах не нуждаются в перечислении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Месси, так это его неизменное величие на протяжении стольких лет. Этого очень трудно достичь, а затем поддерживать. Моя карьера недавно подошла к концу. Теперь я понимаю, какой большой вес несем мы, спортсмены. Но в нашей повседневной жизни мы даже не осознаем этого.

Когда я рос, Диего Марадона и Габриэль Батистута были моими любимыми аргентинскими игроками. Мне посчастливилось познакомиться с ними обоими. Они вдохновили меня. Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения. Я могу только надеяться, что мы еще немного понаблюдаем за его уникальным творчеством и мастерством. Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное», — приводит слова Федерера Time.