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Сегодня, 06:50

Сафиуллин — о победе над Алькарасом: «Мне удалось показать свой лучший теннис»

Сафиуллин прокомментировал победу над Алькарасом в Париже
Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters
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Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4) во втором круге «мастерса» в Париже.

«В квалификации я играл не на таком уровне, но против Карлоса и ребят из Топ-10, Топ-20 нужно показывать свой лучший теннис. Мне удалось это сделать. Для Карлоса это был не лучший матч, но все равно я счастлив, что смог выиграть... Даже если он не в лучшей форме, его трудно победить. Против таких ребят важно все. Тактика, физическая подготовка, психологическая составляющая очень важна. Главное — сохранять концентрацию с самого начала и до конца... Кто дольше продержится, тот и победит», — приводит слова Сафиуллина сайт ATP.

45-я ракетка мира впервые обыграл игрока топ-3. Благодаря победе над Алькарасом Сафиуллин впервые в карьере войдет в топ-40 рейтинга ATP. На данный момент он находится на 39-й строчке в лайв-рейтинге.

Во втором круге «мастерса» в Париже Сафиуллин сыграет с Кареном Хачановым.

Роман Сафиуллин. 7 из 7! Сафиуллин прошел Алькараса в Париже, отыгравшись с двух брейков
Теннис
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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