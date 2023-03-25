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Сегодня, 14:28

Рублев: «Моя задача — поработать над менталкой. В Топ-10 я самый слабый в этом компоненте»

Рублев заявил, что его главная задача поработать над менталкой
Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев рассказал, какой компонент игры ему необходимо улучшить.

«Моя задача — поработать в первую очередь над менталкой. Мне кажется, в Топ-10 я самый слабый в этом компоненте. Вы называете меня зверем, но я такой только в хорошем настроении. Проблема в том, чтобы чаще пребывать в этом состоянии, в этом моя цель. Тогда разницы между игроками почти нет. Конечно, надо улучшать еще многие аспекты. На мой взгляд, я продолжаю расти, так что верю, что случится что-то хорошее», — приводит слова Рублева Tennis Channel.

25-летний россиянин во втором круге «Мастерса» в Майами обыграл Джеффри Вольфа (7:6 (7:3), 6:4). В следующем круге Рублев сыграет с Миомиром Кецмановичес (Сербия).

Теннис
Андрей Рублев
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