Россиянин Андрей Рублев рассказал, какой компонент игры ему необходимо улучшить.

«Моя задача — поработать в первую очередь над менталкой. Мне кажется, в Топ-10 я самый слабый в этом компоненте. Вы называете меня зверем, но я такой только в хорошем настроении. Проблема в том, чтобы чаще пребывать в этом состоянии, в этом моя цель. Тогда разницы между игроками почти нет. Конечно, надо улучшать еще многие аспекты. На мой взгляд, я продолжаю расти, так что верю, что случится что-то хорошее», — приводит слова Рублева Tennis Channel.

25-летний россиянин во втором круге «Мастерса» в Майами обыграл Джеффри Вольфа (7:6 (7:3), 6:4). В следующем круге Рублев сыграет с Миомиром Кецмановичес (Сербия).