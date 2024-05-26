Искусственный интеллект оценил шансы Медведева выиграть «Ролан Гаррос»-2024

Искусственный интеллект Stats Perform назвал основных фаворитов на победу в «Ролан Гаррос»-2024.

Российский теннисист Даниил Медведев занял четвертое место в рейтинге претендентов. Его шансы оцениваются в пять процентов. Испанец Карлос Алькарас может выиграть трофей «Большого шлема» с вероятностью в 6 процентов. На вторую строчку система поставила серба Новака Джоковича (10%), а главным фаворитом является итальянец Янник Синнер (13%).

Открытый чемпионат Франции-2024 проходит с 26 мая по 8 июня в Париже. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.