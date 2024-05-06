Рублев превзошел Сафина по количеству завоеванных титулов ATP в одиночном разряде

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев обошел своего соотечественника Марата Сафина по количеству завоеванных титулов ATP в одиночном разряде.

5 мая Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP-1000 в Мадриде со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде:

1. Евгений Кафельников — 26

2. Николай Давыденко — 21

3. Даниил Медведев — 20

4. Андрей Рублев — 16

5. Марат Сафин — 15

Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двукратным триумфатором Кубка Дэвиса. Россиянин завершил карьеру в 2009 году.