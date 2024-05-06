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Сегодня, 15:35

Рублев превзошел Сафина по количеству завоеванных титулов ATP в одиночном разряде

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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев обошел своего соотечественника Марата Сафина по количеству завоеванных титулов ATP в одиночном разряде.

5 мая Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP-1000 в Мадриде со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде:

1. Евгений Кафельников — 26
2. Николай Давыденко — 21
3. Даниил Медведев — 20
4. Андрей Рублев — 16
5. Марат Сафин — 15

Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двукратным триумфатором Кубка Дэвиса. Россиянин завершил карьеру в 2009 году.

Андрей Рублев
Марат Сафин
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