Рублев превзошел Сафина по количеству завоеванных титулов ATP в одиночном разряде

Сегодня, 15:35
Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев обошел своего соотечественника Марата Сафина по количеству завоеванных титулов ATP в одиночном разряде.
5 мая Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP-1000 в Мадриде со счетом 4:6, 7:5, 7:5.
Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде:
1. Евгений Кафельников — 26
2. Николай Давыденко — 21
3. Даниил Медведев — 20
4. Андрей Рублев — 16
5. Марат Сафин — 15
Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двукратным триумфатором Кубка Дэвиса. Россиянин завершил карьеру в 2009 году.