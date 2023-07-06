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Сегодня, 12:20

Рууд заявил, что Джокович вывел оборонительный теннис на новый уровень

Виктория Кравченко
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Четвертая ракетка мира Каспер Рууд рассказал, что думает об игре на контратаках второй ракетки мира Новака Джоковича.

«Думаю, Джокович вывел оборонительный теннис на новый уровень. То, как он двигается, наносит контрудары и контратакует из глубины... Очень сложно делать виннеры против него, потому что он отлично двигается и достает верные удары и мячи, до которых, как ты думаешь, он доберется. Новак насколько хорошо защищается, что выводит его на новый уровень», — цитирует Рууда Tennis World.

Сербский теннисист Джокович является 23-кратным чемпионом «Большого шлема».

Сегодня, 6 июля, Рууд сыграет с британцем Лиамом Броуди во втором круге Уимблдона.

Каспер Рууд
Новак Джокович
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