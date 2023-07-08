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Допинг

Сегодня, 09:42

Медведев — о дисквалификации Бруксби: «У меня самого один раз было два пропущенных теста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал временное отстранение Дженсона Бруксби за три пропущенных теста на допинг.

«Что касается дела Бруксби, то я не знаю деталей. Но я слышал от тренеров, что контроллер постучал не в ту дверь или что-то такое. У меня самого один раз было два пропущенных теста — в первый год, когда я был в системе. Непростая ситуация. Не знаю. Представьте, что ты не женат и в последний момент решил переночевать у девушки, которая живет в часе от тебя. Забыл поменять время в системе. Это уже пропущенный тест. И три может накопиться довольно быстро», — приводит слова Медведева Asapsports.

Также третья ракетка мира заявил, что больше не пропускал ни одного теста на допинг.

«У меня долго было два, и я внимательно следил, чтобы не пропустить еще один. С тех пор у меня, по-моему, ни одного пропущенного не было. Я могу представить, что домофон не сработает. Всякое может случиться. В некоторых случаях людям просто очень не везет. Но некоторые игроки на самом деле жульничают», — сказал Медведев.

Сообщалось, что орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) обвинил Бруксби в нарушении порядка предоставления данных о местонахождении. 22-летний теннисист намерен обратиться в арбитраж ITIA.

Медведев ранее вышел в третий круг Уимблдона-2023, где сыграет против венгра Мартона Фучовича.

Даниил Медведев. Медведев близок к личному рекорду на Уимблдоне. Россиянин обыграл неудобного соперника за два дня

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Даниил Медведев
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