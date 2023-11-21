Селиваненко оценил шансы Джоковича выиграть «Золотой шлем» и победить в Олимпиаде в следующем году

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на слова первой ракетки мира Новака Джоковича о его целях на сезон-2023.

Ранее сербский теннисист заявил, что в следующем году планирует выиграть все четыре турнира «Большого шлема» и завоевать олимпийское золото.

«Джокович — всегда максималист. Но добиться такой цели будет очень непросто. За всю более чем вековую историю тенниса завоевать «Золотой шлем» в течение года удалось только однажды Штеффи Граф. Новак уже говорил, что стремится побить все возможные рекорды. Выиграть «Большой шлем» и золотую олимпийскую медаль в одном сезоне очень сложно. Но, зная Джоковича, можно ожидать, что он сделает все возможное для этого. Однако он выходит на корт не один. И его соперники так же хотят побеждать», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

36-летний Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также на его счету 99 побед на турнирах АТР (из них 98 — в одиночном разряде).

Сербский теннисист выиграл Итоговый турнир АТР в 2023 году и завершил сезон в статусе первой ракетки мира.