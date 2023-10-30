Селиваненко о шансах Медведева и Рублева на турнире в Париже: «Могут претендовать на успешное выступление»

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» мнением о шансах россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Париже.
«В последних турнирах заключительной части сезона теннисисты показывают высокие результаты. На этом основании Рублев и Медведев могут претендовать на успешное выступление на Paris Masters», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
Помимо Рублева и Медведева, из россиян на турнире в Париже выступают Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.