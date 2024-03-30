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30 марта, 14:22

Селиваненко подвел итоги выступления Медведева на «мастерсе» в Майами

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Майами.

«Если не считать последний матч с Синнером, то у Медведева получалась игра. Благодаря этому он дошел до полуфинала. Но там у Даниила не сложилось, и Янник переиграл его по всем статьям. Синнер был объективно сильнее. Для кого-то полуфинал — это отличный результат, а для других — не то, что от себя ожидаешь. Можно по-разному оценивать. Но выход в полуфинал турнира «мастерс» говорит о том, что Медведев находится в числе четырех сильнейших теннисистов мира на данный момент», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев проиграл Синнеру в пятый раз подряд, однако счет в личных встречах по-прежнему в пользу российского теннисиста — 6-5. В финале «мастерса» в Майами Синнер встретится с Григором Димитровым из Болгарии. В случае победы в турнире итальянец станет второй ракеткой мира.

Источник: Vprognoze
Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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