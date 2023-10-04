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Сегодня, 17:31

Селиваненко — о первой победе Синнера над Медведевым: «Любая серия всегда имеет свое завершение»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Янника Синнера над Даниилом Медведевым в финале турнира в Пекине — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Надо отметить прежде всего великолепную игру Янника Синнера, которому сегодня удавалось практически все. Он продемонстрировал игру высочайшего класса. Было два тай-брейка, Янник оказался просто сильнее. Все говорили, что Даниил ни разу не проигрывал Синнеру, но любая серия всегда имеет свое завершение. Вот она и завершилась», — сказал Селиваненко корреспондентом «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний итальянец впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее Синнер уступил россиянину в 6 матчах подряд.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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