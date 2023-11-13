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Сегодня, 22:24

Синнер надеется, что опыт игры против Медведева поможет ему одолеть Руне

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с датчанином Хольгером Руне в рамках группового этапа Итогового турнира АТР.

«Хольгер Руне? Этот год был очень полезен для меня с точки зрения понимания некоторых ситуаций. Я вспоминаю различные поражения от Даниила Медведева и о том, что они помогли мне найти путь к победе. Надеюсь с Хольгером получится такая же ситуация, как с Медведевым. Против Руне я ни разу не выигрывал, а в этом году в Мюнхене он показал отличный теннис. Не могу дождаться, чтобы встретиться с ним лицом к лицу», — заявил итальянец.

В своем первом матче на Итоговом турнире Синнер победил грека Стефаноса Циципаса. Руне на старте соревнования уступил сербу Новаку Джоковичу.

Матч между Синнером и Руне запланирован на 15 ноября. Счет в личных встречах 2-0 в пользу датского теннисиста.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/139945/jannik-sinner-hopes-to-beat-holger-rune-for-the-1st-time/
Теннис
Хольгер Руне
Янник Синнер
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