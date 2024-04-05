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Сегодня, 19:27

Стали известны результаты жеребьевки «мастерса» в Монте-Карло

Алина Савинова
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В пятницу, 5 апреля, состоялась жеребьевка турнира в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

Лидером посева стал серб Новак Джокович, который во втором круге сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным или квалифайером. Действующий чемпион турнира Андрей Рублев получил шестой номер посева. Его стартовым соперником будет представитель Австралии Алексей Попырин или квалифайер, а в четвертьфинале «мастерса» Рублев, согласно посеву, может встретиться с Джоковичем.

У еще одного россиянина Даниила Медведева четверый номер посева — ему предстоит во втором круге сыграть либо с Гаэлем Монфисом из Франции, либо с Джорданом Томпсоном из Австралии. Соперником Карена Хачанова в первом раунде станет британец Кэмерон Норри.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
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