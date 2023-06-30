Циципас: «Алькарас — один из самых талантливых теннисистов, которых я когда-либо видел»

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«Карлос показал нам, что теннис — намного более интенсивный спорт, чем мы ожидали, он, как Рафаэль Надаль в 2000-х, привнес что-то новое в теннис. Думаю, что Алькарас сейчас — молодая кровь, он очень быстро бегает, очень мощно бьет по мячу. Он играет очень свободно и является одним из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел.

Победить его сложно. Я знаю, что он очень хорош. Последние матчи показали его как очень жесткого соперника. Но я постараюсь извлечь из этого максимум пользы. Надеюсь, что добьюсь лучших результатов. Единственный способ сделать это — усердно работать», — приводит слова Циципаса AS.

Счет в личных встречах 5-0 в пользу Алькараса.