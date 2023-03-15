Шамиль Тарпищев: «Медведев был чуть лучше Зверева во всем»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5) в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма нестрашная — болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть.

По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем«, — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во втором сете против Зверева 27-летний россиянин оступился и упал на корт. В связи с этим ему понадобился медицинский тайм-аут. После паузы Медведев смог продолжить встречу. В четвертьфинале турнира его соперником станет испанец Алехандро Давидович Фокина.