Вукич обыграл Умбера и вышел в финал турнира в Атланте

Австралийский теннисист Александр Вукич в полуфинале турнира в Атланте обыграл француза Уго Умбера со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 27-летнего австралийца 17 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. В финале Вукич встретится с американцем Тэйлором Фритцем. Атланта (США) Турнир ATP Atlanta Open Призовой фонд 737 170 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Александр Вукич (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 7) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:5