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Сегодня, 06:43

Вукич обыграл Умбера и вышел в финал турнира в Атланте

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Александр Вукич в полуфинале турнира в Атланте обыграл француза Уго Умбера со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 27-летнего австралийца 17 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале Вукич встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Вукич (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 7) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:5

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