Зверев сменил в Совете игроков ATP россиянина. Теннисистов не смущают обвинения в домашнем насилии

Андрей Рублев продержался всего один год.

Репутацию немецкого теннисиста Александра Зверева в последнее время сложно назвать идеальной. Он скандалил на корте, а за его пределами за Сашей уже давно тянется шлейф обвинений — осенью 2023-го окружной суд Берлина даже принял решение оштрафовать Александра на 450 тысяч евро за «физическое насилие над женщиной и причинение вреда ее здоровью» по иску его бывшей девушки Бренды Патеа, пусть Зверев и подал апелляцию. Тем удивительнее, что теннисиста в начале 2024-го избрали в Совет игроков ATP. Вместе с тем россиян в Совете не осталось — Андрей Рублев покинул его после всего лишь одного года пребывания.

Достаточно большое влияние

Вообще Совет игроков ATP, в отличие от многих подобных структур в разных видах спорта, является достаточно влиятельным. На протяжении нескольких лет его возглавлял серб Новак Джокович, причем не стеснялся перечить руководству ATP. Можно сказать, что речь даже шла о противостоянии руководства и «рупора игроков». «У Совета игроков большая роль в росте и прогрессе теннисистов, и я хочу поблагодарить всех бывших, нынешних и будущих его членов за тяжелую и самоотверженную работу», — в частности, говорил о Совете в 2018-м тогдашний президент ATP Крис Кермод.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Но такие похвалы ему не помогли — «самоотверженный» Совет во главе с Новаком проголосовал против продления его полномочий в 2019-м, поскольку Кермод, по мнению игроков, больше руководствовался мнением руководителей турниров, а не теннисистов. Впрочем, в 2020-м полномочий Джоковичу показалось мало — в августе того года он и канадец Васек Поспишил покинули Совет игроков, основав Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA). Правда, в конце 2020-го серба вновь выдвинули в Совет, но в ATP его кандидатуру заблокировали — там решили не допускать игроков, состоящих в других организациях. Очевидно, что деятельность Джоковича боссам ATP совсем не нравилась.

Как бы то ни было, Совет продолжил функционировать, периодически обновляясь в соответствии с пожеланиями большинства теннисистов. В январе 2023-го в него вошел и россиянин Андрей Рублев, но его деятельность ограничилась всего одним годом, в отличие от избранных одновременно с нашим теннисистом болгарином Григором Димитровым, голландцем Весли Колхофом, испанцем Педро Мартинесом и аргентинцем Педро Качином, оставшихся и на сезон-2024. Причины уходы Рублева из Совета не называются, возможно, он сам решил не отвлекаться от игры. Хотя не сказать, что график заседаний перегружен — Совет собирается всего несколько раз в год.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Скандалы с судьей и двумя бывшими подругами

Как бы то ни было, теперь новичков решили избирать на два года. Среди них американец Маккензи Макдональд, серб Душан Лайович, австралиец Мэттью Эбден и мексиканец Мигель-Анхель Рейес-Варела, а также Зверев. Именно кандидатура Саши вызывает больше всего вопросов. Конечно, не по уровню игры — в рейтинге Зверев расположен сейчас выше всех из теннисистов Совета. Но вот его поведение... Весной 2022-го его условно дисквалифицировали на восемь недель за агрессивное поведение и удары по судейской вышке во время турнира в Акапулько, а про скандальные отношения немецкого игрока с женщинами судачат уже не первый год.

Так, ATP даже проводил расследование после обвинений бывшей девушки теннисиста Ольги Шарыповой — мол, избивал, унижал, душил, выгонял голой на улицу... Однако доказательство этих обвинений в Ассоциации теннисистов-профессионалов после 15 месяцев расследования не нашли. Вот только радовался Зверев недолго — его следующая подруга Патеа, родившая теннисисту сына, также после расставания набросилась на него с обвинениями. И в отличие от Шарыповой подала иск в суд, который и рассматривал Окружной суд Берлина.

Хотя сторона теннисиста настаивает на голословности обвинений, суд все же стал не на его сторону, раз оштрафовал почти на полмиллиона евро. Так что, пусть Зверев и надеется на успех апелляции, в данный момент вердикт не в его пользу. И удивительно, что в ATP сочли кандидатуру немецкого теннисиста не токсичной, а достойной для участия в Совете, не наложив вето.

«Хотел бы тепло поприветствовать новых игроков в Консультативном совете. Совет играет важнейшую роль в обеспечении и улучшении качества жизни игроков в туре, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития тех высоких результатов, которых мы достигли в последние годы. Также я хотел бы поблагодарить игроков, которые участвовали в работе Совета в течение последних 12 месяцев. Мы очень ценим время, которое игроки вкладывают в развитие нашего тура», — приветствовал Зверева и остальных нынешний президент ATP итальянец Андреа Гауденци.