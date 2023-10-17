Бывший тренер Федерера и Сафина лишился ноги. Что с ним случилось?

Петер Лундгрен перенес ампутацию.

Шведский теннисный тренер Петер Лундгрен в самом начале XXI века был очень знаменит — специалист помог взойти на теннисный олимп будущей легенде, швейцарцу Роджеру Федереру, а затем и реанимировал карьеру еще одной знаменитости россиянина Марата Сафина. Также шведский специалист успел поработать и с другими известными теннисистами, а в этом году вернулся в ATP-тур после долгого перерыва, начав сотрудничество с юным талантом. Но сейчас Лундгрен переживает не лучшие времена из-за серьезных проблем со здоровьем — на днях Петер сообщил, что ему ампутировали ногу.

Помог Роджеру подняться на вершину

Лундгрену в январе исполнилось 58 лет — он совсем не стар, но своих главных достижений в карьере он добился значительно раньше. В юности швед подавал большие надежды в теннисе, в 20 лет выиграл первый титул ATP, в Швеции его даже стали называть новым Бьорном Боргом, пусть в том числе и из-за прически. Но, конечно, его карьера получилась не столь яркой, как у великого Борга или у почти ровесников Стефана Эдберга и Матса Виландера. Он поднимался до 25-й строчки рейтинга в одиночке, завоевав три титула. Есть у него и три титула в паре.

Петер Лундгрен. Фото Getty Images

В конце прошлого века Лундгрен начал международную тренерскую карьеру и помог будущей первой ракетке мира чилийцу Марсело Риосу пробиться в топ-10 рейтинга ATP. После чего швед начал сотрудничество с совсем юным тогда Федерером. Петер тренировал будущую легенду с 2000-го по конец 2003-го. И именно под руководством Лундгрена молодой швейцарец совершил прорыв в элиту, завоевал первый «мастерс» и выиграл свой первый титул на «Больших шлемах» — Уимблдон-2003. Недавно Федерер назвал Петера «одним из потрясающих людей, которые в юности помогали и воспитывали».

В тот момент, в самом начале XXI века длинноволосый и эффектный Лундгрен стал настоящей звездой тренерского цеха — как сейчас, пожалуй, Патрик Муратоглу или Дмитрий Турсунов. Еще больше укрепила его репутацию работа с Сафиным — Петер помог Марату вернуться в элиту после тяжелой травмы и завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии-2005. Причем в полуфинале россиянин тогда сенсационно переиграл как раз Федерера. Впрочем, закрепить успех, в том числе из-за проблем Сафина со здоровьем, не удалось — в середине 2006-го пути шведского тренера и российского теннисиста разошлись.

Шокирующая новость

После этого последовало сотрудничество со сборной Великобритании в Кубке Дэвиса, работа с киприотом Маркосом Багдатисом, болгарином Григором Димитровым и швейцарцем Станисласом Вавринкой. В 2014-м Лундгрен стал тренером словацкой теннисистки Даниэлы Хантуховой, а затем исчез с теннисных радаров профессионального тура, чтобы вернуться только в начале этого года в качестве тренера Даниэля Штрикера — сейчас 21-летний теннисист входит в топ-100, а на недавнем US Open дошел до четвертого круга, победив Стефаноса Циципаса из Греции.

Петер Лундгрен и Алекс Богданович. Фото Getty Images

Казалось, карьера шведского тренера налаживается, но на днях он поделился в социальных сетях шокировавшим общественность фото с больничной койки. Как рассказал Лундгрен, недавно ему ампутировали часть левой ноги из-за инфекции. Сломанная лодыжка не смогла зажить должным образом, вероятно, в том числе из-за диабета второго типа, который диагностирован у Петера.

«Я собирался рассказать о своей ноге. К сожалению, 10 дней назад мне пришлось пережить небольшую ампутацию ноги, которая из-за перенесенной инфекции и сломанной лодыжки никак не заживала — из-за диабета второго типа у меня плохое кровообращение. Но сейчас я снова чувствую себя хорошо, и скоро начнется моя реабилитация», — написал в соцсетях Лундгрен. Будем надеяться, что специалист сумеет восстановиться, продолжить работу в туре и добиться новых успехов со Штрикером или кем-либо еще из талантливых игроков.