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Сегодня, 17:25

Биография Карлоса Алькараса

Галина Глазко
Теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанец молниеносно покорил мировой корт.

Карлос Алькарас
Дата рождения:5 мая 2003 года
Место рождения: Эль-Пальмар (Испания).
Рост: 183 сантиметра.
Вес: 74 килограммов.
Семейный статус: не женат, детей нет.
Рабочая рука: правая
Позиция в мировом рейтинге: 1-е место.

Детство и юность Карлоса Алькараса

Карлос Алькарас родился в простой и к тому же многодетной семье. У него есть три брата: Альваро, Серхио и Хайме. Будущего чемпиона назвали в честь отца Карлосом, который также занимался теннисом. Правда, выступал он только на внутренних турнирах. Играть в теннис Карлос-младший начал в четыре года в школе своего папы. Хотя первую ракетку отец подарил сыну, когда ему было еще три года. И она до сих пор висит на стене в комнате Карлоса.

На корте талантливый мальчик показывал невероятные результаты. К 12 годам он одержал победы на всех турнирах в своем регионе и даже нашел первого спонсора. В 15 лет испанец начал заниматься в известной теннисной академии Хуана Карлоса Ферреро Equelite. Он показывал феноменальные успехи, за что его прозвали вундеркиндом.

Кумиром в теннисе для Карлоса с детства был Рафаэль Надаль.

Теннисист Карлос Алькарас
Фото Reuters

Карьера в теннисе

В 2019-м Алькарас выиграл чемпионат Европы и дебютировал на турнирах АТР. В 2020-м Карлоса признали новичком сезона, а еще он попал в топ-250 мирового рейтинга.

2021 год стал триумфальным для молодого испанца. Карлос выиграл первый титул ATP и сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, где стал самым молодым участником в мужском одиночном разряде. Также он дебютировал на Уимблдоне и US Open. В США он добрался до четвертьфинала, что на тот момент стало его лучшим показателем на турнирах «Большого шлема». Уже к ноябрю Карлос взлетел до топ-35 мирового рейтинга.

В 2022 году он продолжил прогрессировать. Победа на Открытом чемпионате Рио-де-Жанейро позволила ему войти в топ-20. А после выигрыша на турнире в Майами он стал 11-м в мире. На домашнем турнире в Мадриде Алькарас также произвел фурор. Кроме того, он впервые в карьере обыграл Надаля в четвертьфинале. Затем расправился с Новаком Джоковичем и Александром Зверевым, обыграв тройку лучших игроков в трех матчах подряд.

Ни для кого не стало удивлением, что вундеркинд из Испании взял US Open. К тому же он стал самым молодым чемпионом «Большого шлема» после своего соотечественника Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», который победил в 2005 году в возрасте 19 лет и двух дней. После победы в США Алькарас стал первой ракеткой в мире.

В 2023 году Алькарас пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за повреждения ноги. По итогам турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сместил испанца с первой строчки мирового рейтинга. После восстановления от травмы Карлос победил на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе, «мастерсе» в Индиан-Уэллсе и защитил титулы в Барселоне и Мадриде.

На турнире «Большого шлема» Roland Garros-2023 Алькарас дошел до полуфинала, где проиграл Новаку Джоковичу. Перед стартом Уимблдона испанец выиграл свой первый турнир на траве, одержав победу на Queen's Club в Лондоне. На Уимблдонском турнире Карлос одержал победу, в финале в пяти сетах одолев все того же серба Джоковича и сумел сохранить лидерство в мировом рейтинге.

Теннисист Карлос Алькарас
Фото Reuters

Достижения

  • Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде.

  • Победитель Открытого чемпионата США (2022)

  • Самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин.

  • Победитель Уимблдона (2023)

Личная жизнь Карлоса Алькараса

Отношения

Алькарас ведет достаточно закрытый образ жизни и не любит распространяться о личном. Однако испанские СМИ уверяют, что у Карлоса роман с теннисисткой Марией Гонсалес Хименес, которая родом из его родной провинции Мурсия.

Друзья

Из мира тенниса испанец дружит с итальянцем Янником Синнером.

Где живет Карлос Алькарас

Алькарас живет в Аликанте, где находится академия Ферреро, в которой он тренируется. К тому же это близко к его родному дому, что позволяет испанцу приводить много времени с семьей.

Теннисист Карлос Алькарас
Фото Reuters

Сколько зарабатывает Карлос Алькарас

За свою карьеру испанский теннисист заработал уже 19,7 миллиона долларов. Сумма его призовых за 2023 год уже превысила 7,8 миллиона долларов — он является лидером тура по данному показателю. За победу на Уимблдоне-2023 Алькарас получил 3,07 миллиона долларов.

К тому же заработок теннисисту приносят не только деньги с турниров, но и рекламные контракты. Основными спонсорами испанца являются Nike и Babolat, которые поставляют ему форму и инвентарь. Также у него подписаны контракты с Calvin Klein, BMW и Rolex.

Увлечения Алькараса и жизнь вне спорта

Алькарас болеет за футбольный клуб «Реал», матчи которого часто посещает. Испанец любит играть в гольф и шахматы. А еще Карлос — фанат фильмов о Рокки Бильбоа, но любимым актером всегда называет Уилла Смита.

Испанец является фанатом музыкального направления реггетон. Карлос ведет достаточно тихий образ жизни. Он практически не заходит в социальные сети и не посещает вечеринки.

Соцсети

Профиль на сайте ATP: atptour.com/en/players/wikidata/a0e2/overview

Твиттер: twitter.com/carlosalcaraz

Инстаграм*: instagram.com/carlitosalcarazz

(компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации).

Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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