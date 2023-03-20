Алькарас убрал Джоковича с вершины рейтинга. Вернется ли туда Медведев?

19-летний испанец вернулся на теннисный трон спустя семь недель.

По итогам «мастерса» в Индиан-Уэллсе в рейтинге ATP сменился лидер — первой ракеткой мира после семи недель перерыва вновь стал 19-летний испанец Карлос Алькарас, обошедший Новака Джоковича благодаря победе в финале над россиянином Даниилом Медведевым. Безусловно, Алькарас заслуживает восхищения, но буквально через две недели возможна обратная рокировка. Поскольку Карлосу, чтобы удержаться на вершине, необходимо выигрывать и «мастерс» в Майами, что даже в отсутствие Джоковича сделать будет крайне непросто.

Постоянные смены лидера

Вообще в последнее время звание первой ракетки мира переходит от одного игрока к другому очень часто. И всему виной, объективности ради, вакцинные сложности Джоковича. Если бы Новак путешествовал по миру без ограничений, то с комфортом мог бы возглавлять рейтинг ATP и в прошлом году, и в данный конкретный момент. Но поскольку он вынужден пропускать «Большие шлемы» и «мастерсы», то дал роскошный шанс конкурентам. Как следствие, с 28 февраля 2022-го первая ракетка у мужчин менялась уже шесть раз — Медведев, Джокович, Медведев, Алькарас, Джокович и теперь снова Алькарас.

Карлос впервые стал первым в мире 12 сентября 2022-го после триумфального US Open, продержавшись на теннисном троне 20 недель. Затем его сменил чемпион Australian Open-2023 Джокович. И вот теперь Алькарас вновь обошел знаменитого серба. Причем даже если бы Новака пустили в США этой весной, рокировка все равно могла произойти. Ведь Джоковичу для сохранения первого места требовался как минимум выход в полуфинал.

Теперь же сложную задачу надо решать уже Алькарасу. Да, в Индиан-Уэллсе он был великолепен, на пути к титулу не проиграл ни одной партии (в последний раз подобное удалось в 2017-м легендарному швейцарцу Роджеру Федереру). Однако взять еще и «мастерс» в Майами, стартующий уже на этой неделе, Карлито будет непросто. А для сохранения лидерства это необходимо — требуется защитить очки за прошлогодний титул. У Джоковича очки не сгорят — его не пускали в Америку и в 2022-м. Так что если испанец допустит осечку, 3 апреля Новак вновь станет первым в мире. С очень неплохими перспективами задержаться в лидерах надолго.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Браво, Алькарас!

Впрочем, Алькарас все равно заслуживает восхищения. Мы много говорим о проблемах Джоковича, но ведь и юный испанец столкнулся в последнее время с большими трудностями. По сути, с Открытого чемпионата США, то есть с середины сентября до середины февраля, он почти не набирал очков. Сперва ему мешал предсказуемый спад формы, затем травмы, из-за которых он, в частности, пропустил Итоговый турнир ATP в Турине и Открытый чемпионат Австралии.

Алькарас вернулся в игру чуть больше месяца назад, причем на грунте. Выиграл турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе, затем дошел до финала ATP 500 в Рио-де-Жанейро, где проиграл британцу Кэмерону Норри и вновь получил повреждение — травму бедра. Казалось, в Индиан-Уэллсе он не сможет показывать суперигру, но юный испанец вновь всех удивил. Стремительно восстановился и при помощи своего тренера Хуана-Карлоса Ферреро столь же быстро вышел на пик формы. Кстати, Ферреро и сам прекрасно знает, каково это — быть первой ракеткой мира: в 2003-м испанец лидировал в рейтинге на протяжении восьми недель.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Медведев рвется в топ-3

«Вернуться на первую строчку рейтинга ATP — это настоящее сумасшествие. Не скрою, возвращение на вершину многое значит для меня. Как и титул в Индиан-Уэллсе. Победа придала мне уверенности. Сейчас я нахожусь в невероятной форме и надеюсь, что продолжу играть на том же уровне в Майами», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

При этом для сохранения первой строчки ему не хватит даже финала — тогда 3 апреля он будет уступать Джоковичу 140 очков. Мало того, в случае неудачи испанца и титула Стефаноса Циципаса грек отодвинет Алькараса и вовсе на третью строчку.

Что касается дальнейшего распределения позиций в топ-10, то Медведев, пусть и уступил в финале, благодаря 19 победам подряд заметно поправил свое положение. С 20 марта он вернулся в топ-5. Хотя, чтобы стать четвертым уже после турнира в Майами, ему надо отыграть у норвежца Каспера Рууда 810 очков, то есть стать чемпионом и надеяться на слабое выступление конкурента. Зато в чемпионской гонке Даниил уверенно идет вторым следом за Джоковичем. Может стать и первым, если в Майами дойдет как минимум до финала. С учетом того, что в прошлом году из-за травмы россиянин пропустил практически весь грунтовый сезон, к «Ролан Гаррос» он вполне способен вернуться даже в топ-3. А дальше можно помечтать и о первой строчке.

Андрей Рублев сохранил в рейтинге седьмое место, а Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 16-й ракеткой мира. Но защищать очки в Майами им не надо, оба в 2022-м вылетели в первом круге. Поэтому в ближайшие две недели они могут только прибавить в рейтинговых баллах.

Рейтинг ATP на 20 марта. 1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420. 2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160. 3. Стефанос Циципас (Греция) — 5770. 4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560. 5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4330. 6 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3390. 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3325. 9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065. 10 (5). Тэйлор Фриц (США) — 2975... 16(15). Карен Хачанов (Россия) — 2505.

Рейтинг WTA на 20 марта. 1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9975. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6740. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605. 4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4990. 5 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4976. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4401. 7 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3720. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360. 10 (7). Мария Саккари (Греция) — 3191. 11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2470... 15 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2191... 18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2005... 26 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1494... 54 (54). Варвара Грачева (Россия) — 1014... 63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 886. 64 (64). Анна Калинская (Россия) — 873... 92 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 709... 95 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 699.