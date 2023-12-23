Сегодня, 20:20
World Tennis League-2023. Групповой этап. Третий тур
«Орлы» — «Соколы» — 22:18
Софья Кенин/Мирра Андреева — Вера Звонарева/Сорана Кырстя — 6:4
Андрей Рублев/Даниил Медведев — Тэйлор Фритц/Сумит Нагаль — 6:4
Софья Кенин — Сорана Кырстя — 6:4
Даниил Медведев — Тэйлор Фритц — 3:6
Овертайм: Медведев — Фритц — 1:0
На третий день Мировая теннисная лига совсем пошла вразнос и стала менять правила по ходу игры. Во-первых, в матче русских «Орлов» и «Соколов» не состоялась парная микст-встреча. Во-вторых, из-за снятия по болезни Елены Рыбакиной против россиян и американки Кенин вышла играть еще одна россиянка, Вера Звонарева. Наконец, игра завершилась очень странным овертаймом, причины объявления которого не поняли даже сами теннисисты.
После сложной победы во втором туре в «серии пенальти», за которую в Абу-Даби отвечает супер-тай-брейк, «Орлам» в составе Медведева, Рублева, Андреевой и Кенин нужна была еще одна и желательно уверенная победа. Напомним, в лиге считаются вне зависимости от исхода матчей выигранные геймы — то есть вроде бы при победе у тебя их больше, но достаточно один раз выиграть 6:0, и победы в отдельных играх перестанут иметь значение.
Андреева и Кенин здорово провели первую парную игру — довели дело до счета 4:4, затем взяли свой гейм, правда, который сначала отдали соперницам из-за ошибки линейного судьи — но сработал челлендж. А затем вовремя вмешался капитан «Орлов» и сборной ЮАР в Кубке Дэвиса Джон-Лэффни де Джагер — взял тайм-аут прямо посреди гейма соперниц, дал наставления, и второй брейк-пойнт они реализовали — 6:4. Очень здорово в концовке сыграла Андреева, несколько раз погонявшая Кырстю глубокими ударами под заднюю линию.
На второй, мужской парный матч у «Соколов» вышел самый малоизвестный теннисист этого турнира индиец Сумит Нагаль (не секрет, что индийцев в ОАЭ много, в том числе среди организаторов турнира, вот и позвали). Тем не менее Медведеву и Рублеву пришлось попотеть ради победы. Подачу Фритца взять вообще не представлялось возможным, поэтому брейк последовал на индийце. Но в этой игре, в отличие от женщин, теннисисты откровенно смеялись и угорали. Матч завершился с тем же счетом 6:4.
Далее соревноваться предстояло в одиночных матчах. Кенин и Кырстя устроили фестиваль ошибок, в первых четырех геймах отдав все подачи. Снова развязка наступила при счете 4:4 — румынка совершенно перестала попадать первую подачу, и несколько мощных приемов от американской москвички принесли «Орлам» третью победу 6:4.
Медведев оказался менее готовым ко встрече с Фритцем. Хотя Тэйлор очень хотел помочь и сразу под ноль отдал свою убойную подачу — помогли и «сопли» на сетке, и пофигистическая игра американца наотмашь. Но потом, как это с ним бывает, он поймал эйсовый кураж и попадал все, а Даниил много бил в сетку и удалой лихости американца противопоставить свой тягучий теннис не смог. Да и не для тягучей игры на задней выставочный турнир. Даниил отдал два первых гейма на своей подаче из-за множества ошибок по ширине, затем заиграл, но было поздно — 3:6.
Теннисисты уже обменялись рукопожатиями, но тут... судья на вышке заявил, что преимущество одной из команд слишком шаткое (этой командой, видимо, были «Орлы»), и объявил овертайм. Почему-то он состоял из одного гейма, в котором подавал Медведев, и его Даниил взял под ноль. На этом преимущество «Орлов» посчитали достаточным и матч закрыли-таки со счетом 22:18 по геймам. «Ты так вчера не играл, как со мной сегодня!» — шутливо пожаловался сопернику Медведев.
По очкам в общей таблице благодаря необъяснимому овертайму «Орлы» сравнялись с «Соколами» — по 75 выигранных геймов, и одному Аллаху известно, кого шейхи решат увидеть в финале. Такое ощущение, что организаторы специально хотят уравнять команды по геймам, чтобы потом ночью решить, кто им больше нравится в финале.
В другом матче команды Свентек и Соболенко могли расписать нужный счет и выйти в финал вместе, но вместо этого (кажется) оставили одну путевку «Орлам». Кажется — потому что никакого регламента на сайте лиги, конечно, нет.
В общем, остается ждать ночи, когда в высоких кабинетах примут решение, кого из звезд пустить в финал этого забавного турнира.