«Лев» Хачанова против «Сфинкса» Кудерметовой. В Петербурге пройдет международный теннисный турнир

Помимо сильных российских игроков на «Трофеях Северной Пальмиры» в Петербурге сыграют и известные иностранцы

Как известно, пусть российские теннисисты и продолжают блистать на мировой арене, в нашей стране вот уже более полутора лет нельзя проводить турниры ATP и WTA. Тем не менее вживую увидеть игру в исполнении ведущих российских игроков, а также иностранцев можно — в прошлом году состоялся дебютный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», а 1-3 декабря теннисисты соберутся в Петербурге вновь. Причем состав участников будет достаточно мощным — заявлены россияне Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, француз Адриан Маннарино, Юлия Путинцева из Казахстана и многие другие.

Карен — главная звезда

Год назад в «Трофеях Северной Пальмиры» участвовало шесть команд, главный приз выиграла команда двукратной чемпионки «Больших шлемов» Светланы Кузнецовой, за которую выступали россиянин Евгений Донской и Путинцева. В финале (одиночные матчи у мужчин и женщин и микст) они переиграли Потапову и венгра Мартона Фучовича. На сей раз формат турнира изменится, хотя количество игроков останется прежним — по шесть взрослых теннисистов и теннисисток. Только они будут разделены на два коллектива с названиями «Львы» и «Сфинксы».

Участников анонсировали постепенно, но к настоящему моменту осталось всего два свободных слота. А так, большинство игроков уже известно. Последними 22 ноября объявили Маннарино и Путинцеву. При этом главными звездами, безусловно, станут Хачанов и Кудерметова. Карен в нынешнем сезоне дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и «мастерса» в Майами, а после «Ролан Гаррос», где он в борьбе уступил в четвертьфинале будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу, после долгого перерыва вернулся в топ-10 рейтинга ATP.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Увы, затем Хачанова почти на три месяца выбило из строя, что помешало ему удержаться по итогам сезона в первой десятке. Но и 15-е место в конце 2023-го в сочетании с первым почти за пять лет титулом ATP, добытым в сентябре в китайском Чжухае — вполне респектабельный результат. Уже известно, что Хачанов сыграет за «Львов», где капитанами значатся Кузнецова и серб Янко Типсаревич — экс-теннисист топ-10 и обладатель Кубка Дэвиса. Компанию Хачанову у «Львов» составят россияне Потапова и Александр Шевченко, серб Ласло Джере, болгарка Виктория Томова и теннисистка, которую объявят 24 ноября.

22-летний Шевченко провел прорывной сезон, причем находится в великолепной форме — в начале ноября он добрался до финала турнира ATP во французском Меце и впервые в карьере пробился в топ-50 мирового рейтинга. Его невеста Потапова (теннисисты объявили о помолвке в сентябре) в рейтинге WTA занимает 28-е место, но во второй половине сезона выглядела не столь впечатляюще, как в первой. Что же касается Джере с Томовой, то серб сейчас 33-й в мире, в этом году дошел до финала в Гамбурге. Томова — 98-я, но и у нее в этом году были победы над сильными соперницами.

Кто сыграет за команду Давыденко и Мыскиной

Капитанами «Сфинксов» станут экс третья ракетка мира, победитель Итогового турнира Николай Давыденко и экс-чемпионка «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина. Состав этой команды, пожалуй, не уступает «Львам» — в него вошли Кудерметова, Путинцева, Маннарино, россиянка Диана Шнайдер и серб Душан Лайович (одно место зарезервировано за игроком ATP).

Кудерметова завершила прошлый сезон в топ-10, а на сей раз стала по итогам года 19-й. Тем не менее в ее активе полуфиналы турниров категории WTA 1000 в Мадриде и Риме и, главное, победа на «пятисотке» в Токио в сентябре. Причем в столице Японии Вероника на пути к титулу обыграла обеих будущих финалисток Итогового турнира WTA — лидера мирового тенниса Игу Свентек из Польши и нынешнюю третью ракетку мира американку Джессику Пегулу. Шнайдер, впервые в этом году добравшаяся до финала на уровне WTA, сейчас 65-я, Путинцева — 69-я.

Адриан Маннарино. Фото AFP

Из иностранцев особо надо отметить Маннарино. Француз с его оригинальным теннисом в нынешнем сезоне не только обыгрывал на траве россиянина Даниила Медведева, но и вообще провел лучший сезон в карьере. И это в 35 лет! Адриан сейчас занимает рекордную для себя 22-ю строчку в рейтинге. И вполне заслуженно, ведь в 2023-м он выиграл три титула — в Ньюпорте, Астане и Софии. Достижения 33-летнего Лайовича скромнее, но и он в уходящем году был хорош — взял титул в Баня-Луке, где обыграл Джоковича и россиянина Андрея Рублева, а сейчас занимает 46-ю строчку в рейтинге.

Кроме того, параллельно со взрослыми соревнованиями пройдет и юниорский турнир, где выступят многие сильнейшие российские теннисисты-тинэйджеры, включая Ярослава Демина, занимавшего первую строчку мирового юниорского рейтинга. Соревнования стартуют 1 декабря на КСК «Арена» матчами юниоров и двумя встречами профессионалов, 2 декабря состоятся финал у юниоров, четыре одиночных матча у профи и матч легенд, а 3 декабря — финал у юниорок и пять заключительных встреч командного турнира.