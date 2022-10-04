Даниил Медведев: «Приехать на Кубок Кремля? Сейчас это невозможно»

Лучший теннисист России после игры первого круга в Астане рассказал о своей форме, британской визе и даже о казино.

Даниил Медведев сегодня был не тем, каким мы привыкли его видеть, но в 1/16 финала турнира Astana Open против Альберта Рамоса Виньоласа он добился результата — 6:3, 6:1. Испанец устал во втором сете, а Даниил почти не разговаривал на корте. В какой-то момент в первой партии ему не понравились мячи, а в концовке сета он после долгого детского визга попросил выпроводить маму с ребенком (крики действительно были очень хорошо слышны).

Даниил Медведев и судья проверяют мячи. Фото «СЭ»

Вторая партия пошла попроще, Рамос Виньолас устал, а с Дани спал груз ответственности — 6:1. Сам он хоть и признал на пресс-конференции, что не в форме, но был в хорошем расположении духа, со всеми поздоровался и объявил, что удовлетворен своей игрой:

— Я знал, что сейчас нахожусь не в лучшей форме, как тогда, когда выигрывал большие турниры. Но все возвращается. В начале было немного тяжело, старался играть чуть медленнее. Может быть, это не так зрелищно, но надо попадать в корт. У нас были розыгрыши по 40 ударов, если не больше. Это задало хороший ритм. Поэтому по ходу матча играл все лучше и лучше. Так что я в принципе доволен.

— В чем причина отсутствия лучшей формы? Нехватка практики или просто сезон складывается не так, как хотелось бы?

— Нет, просто так бывает в теннисе. Я вспоминаю в таких случаях «Берси» 2020 года. Я тогда чувствовал себя отвратительно. И в итоге выиграл 21 матч подряд. В теннисе, если работаешь, все может вернуться. Конечно, матч против Кирьоса на US Open был неприятным. Я хотел сыграть лучше. Но потом поехал в Метц, там был не в своей тарелке, уступил еще один матч. Чем больше ты проигрываешь, тем хуже себя чувствуешь. А если выигрываешь — то лучше. Очень рад, что смог победить в первом матче в Астане.

В Метце я расклеился

— Вы приезжали в Казахстан шесть лет назад. Какие изменения здесь в теннисе?

— Полные трибуны — это круто. Видно, что люди любят турнир. Он организован классно. В принципе в Казахстане так всегда. Я здесь играл свой первый юниорский турнир, в Усть-Каменогорске, и сразу удалось победить, поэтому всегда хорошие воспоминания о Казахстане. Я рад вернуться и надеюсь, что этот турнир останется в календаре. С удовольствием буду сюда возвращаться.

— Что вы посоветуете юниорам? Может, есть ключевые какие-то вещи, которые можно предпринять, чтобы добиться высоких результатов?

— Секрета, конечно, нет. Надо стараться делать все на максимуме. И я сам, может быть, не всегда так поступаю. Но это единственное, как мне кажется, что помогает добиться хороших результатов. Даже если у меня матч, где мне срывает крышу. Единственное, что я всегда ненавидел, — это проигрывать. Я всегда до конца стараюсь выиграть матч. Мне кажется, это очень важно. Ну и главное — любить теннис. Поскольку это наша работа, мы иногда его недолюбливаем. Но если говорить в глобальном плане — если не любишь теннис, то лучше попробовать что-нибудь другое.

— После US Open вы работали над чем-то конкретным?

— Тяжело ответить, потому что мы с тренером стараемся работать над всем сразу. После US Open я неделю отдыхал — это тоже нужно делать во время сезона. Потом у меня была неделя подготовки к Метцу. Мы старались больше работать над ударами на задней линии. В Метце я расклеился, не знаю, что случилось. Было много двойных ошибок. Во Франции, перед Казахстаном, мы решили больше тренировать подачи. Теннис — это такая игра, где все меняется. Что-то лучше, что-то хуже. Сейчас я круто подавал, надеюсь, весь турнир смогу играть так. Через неделю надо работать над ударом справа или слева. Идет постоянная работа с тренером.

— Спасибо, что не заставили нас сидеть до ночи.

— Я старался розыгрыши длинные не проводить, да. (Смеется.)

Даниил Квят. Фото Global Look Press

Гонял с Квятом на карте

— В «Монако» выступает Александр Головин. Вы знакомы или, может, ходили куда-то вместе? В казино?

— Я не знаю, ходит ли Александр в казино. Он вроде играет в Counter Strike. А я — в PlayStation, но в другую игру. Мы бы не сконнектились. Мы один раз переписывались, это было коротко. Но я с ним не знаком. Я хорошо дружу с Даниилом Квятом. Случайно увидел его интервью. Он говорил: пусть Медведев со мной в теннис сыграет, а я его на картинг свожу. (Смеется.) Так и получилось. Крутой парень, мы с ним дружим. С Головиным не знаком, но все впереди.

— А в казино ходил?

— Вообще я бывал в казино, и не только в Монако. Я в принципе азартный человек. Но никогда большие суммы не проигрывал.

— Тренер выложил записки о вашей игре пару месяцев назад. Вы читали об этом? Что думаете?

— Честно, не читал. У нас с тренером прекрасные отношения. Если брать моменты, когда я на него накричал, как было в Галле. После матча мы поговорили. То, что случилось, на самом деле было частью работы. За неделю до этого мы решили, что надо быть более эмоциональным. Я немного переборщил, ему это не понравилось. Это нормальная человеческая реакция. После турнира мы поговорили, как сделать, чтобы было лучше. В принципе необязательно читать эти записки. Я знаю, какие у нас отношения и над чем мы работаем. Будь то человеческие отношения или теннисные.

— Приглашали ли вас выступать на «Кубке Кремля» в этом году?

— Я там не играл, если не ошибаюсь, уже три года. Сначала был ковид, а потом US Open. Я бы с удовольствием выступил там. Но на данный момент это невозможно. Надеюсь, еще когда-нибудь сыграю.

Даниил Медведев. Фото AFP

Буду стараться вернуться на первую строчку

— Даниил, вы недавно были первой ракеткой мира, сейчас возглавляет рейтинг Карлос Алькарас. Его преследуют сенсационные поражения — в Астане он проиграл. Есть какие советы ему?

— Когда я был первой ракеткой, у меня не получалось достичь каких-то фантастических результатов. Советов точно давать не буду. Получилось бы — тогда бы мог. А так — ему 19 лет, он круто играет и стал самой молодой первой ракеткой в истории. Я думаю, что у него все получится. А что будет — это никогда неизвестно. Поэтому я бы не придавал значения этому поражению. Это непросто — выиграть «Большой шлем». Наверняка после этого он дал тысячу интервью. Все это проходили по кругу — и Джокович, и Федерер, и Надаль. Посмотрим, как он сможет с этим справиться. Говоря про себя, считаю, что мне это не помешало. Хотя кто знает. Буду стараться вернуться.

— Как часто вы следите за рейтингом? Сможете ли назвать первую десятку?

— С первого по десятый, наверное, назову. А насчет рейтинга — я смотрю в конце турнира или уже после него. Потому что знаю, что рейтинг приходит с результатами. Ты не выиграешь «Большой шлем» только потому, что станешь второй ракеткой мира. Ты просто знаешь, надо победить, чтобы получить 2000 очков. Я слежу. Но ты не можешь приехать, к примеру, в Казахстан и думать, что в случае попадания здесь в финал у меня будет больше шансов на путевку на Итоговый турнир в Турин. Я больше стараюсь думать об игре.

— Появилась информация о Кубке Лейвера, что вас приглашали, но не получилось по неким причинам. Что произошло?

— Тяжело сказать. У меня нет визы в Великобританию, не уверен, что мне ее дали бы. Я бы не хотел сам создавать какие-то проблемы или чтобы их создавали мне. Поэтому согласился играть ATP-250 в Казахстане, когда он еще был таковым. Потом он стал 500-м. По рейтингу — я был бы обязан играть на Кубке Лейвера, но у меня нет визы.