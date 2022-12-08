Зверев опоздал на матч из-за пробок и проиграл Медведеву с «баранкой». Россиянин круто начал защиту титула в Эр-Рияде

Рублев уступил Вавринке.

Diriyah Tennis Cup

1/4 финала

Стэн Вавринка — Андрей Рублев — 6:7, 6:2, 10:6

Даниил Медведев — Александр Зверев — 6:0, 6:4

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в число четырех «сеяных» на выставочном турнире в Саудовской Аравии (наряду с греком Стефаном Циципасом и американцем Тэйлором Фритцем), поэтому пропустили стадию 1/8 финала. Правда, Рублеву это не помогло. Он не смог навязать борьбу 37-летнему Стэну Вавринке и закончил свой путь в Эр-Рияде. Зато порадовал Даниил Медведев, одолев вернувшегося после травмы Александра Зверева. Ложкой дегтя стало повреждение бедра, полученное 26-летним москвичом в концовке первой партии.

Александр Зверев. Фото Global Look Press

Короткий формат

В первый игровой день четыре теннисиста должны были провести по два матча. Тяжелая задача, тем более для выставочного турнира, поэтому организаторы придумали интересный ход. Все сеты матчей 1/8 проходили в формате тай-брейков до 10 очков. В первой встрече Стэн Вавринка в трех мини-сетах обыграл Маттео Берреттини (5:10, 10:4, 10:6) и вышел в четвертьфинал на Андрея Рублева.

В первой партии соперники были практически идеальны на своих подачах, и судьба сета в пользу Рублева решилась на тай-брейке. Во втором сете титулованный швейцарец сделал два брейка и сравнял счет. Матчи 1/4 также проходили по необычным правилам. Третий сет разыгрывался в формате чемпионского тай-брейка. И тут Вавринка оказался сильнее своего визави и вышел в полуфинал. Отметим, что Андрей не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех, а также потерял уверенность в своей подаче после получаса игры (всего один эйс).

Впрочем, теперь у Рублева есть почти неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться к другому выставочному турниру, который пройдет с 16 по 18 ноября в Абу-Даби. В прошлом году Андрей стал триумфатором Mubadala World Tennis Championship, обыграв в полуфинале Дениса Шаповалова, а в решающем матче — Энди Маррея. В этот раз соперниками россиянина будут также игравшие в Эр-Рияде Стефанос Циципас и Кэмерон Норри, а также Фрэнсис Тиафо, Каспер Рууд и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Рублев начнет турнир матчем с Тиафо (можно взять реванш за поражение на US Open 2022), а победитель выйдет в полуфинал на Алькараса.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Неудачный укороченный

Даниил Медведев начал защиту титула с матча против Александра Зверева, которого последний раз мы видели на корте в полуфинале «Ролан Гаррос» в начале июня. В 1/8 финала в Эр-Рияде немец прошел Доминика Тима (10:8, 10:7) и после этого решил поехать на несколько часов в отель. Это было ошибкой.

Зверев выехал на матч с Медведевым за час, но попал в пробку... в итоге опоздав более чем на 30 минут. Даниил все это время разминался, а Саше пришлось начать матч практически сразу после появления на корте. И это сыграло с ним злую шутку. В первом сете россиянин доминировал на корте и спустя 25 минут уже повел 5:0 (во много за счет невынужденных ошибок соперника). Но затем с ним произошел неприятный случай: на «ровно» Даниил резко дернулся за укороченным и надорвал мышцу бедра. Ему потребовалась помощь медиков. Спустя 10 минут он вернулся на корт под аплодисменты зрителей и повесил принципиальному сопернику «баранку».

Во втором сете у Зверева наконец-то прорезалась первая подача. За счет этого он стал создавать гораздо больше давления, а также смог сделать быстрый брейк. Даниил сделал две двойные ошибки в третьем гейме, а на «ровно» немец дважды здорово сыграл у сетки (2:1). В шестом гейме Медведев получил возможность сравнять счет. Зверев не попал легкий мяч с форхенда и позволил россиянину заработал брейк-пойнт. Саша попытался отыграться, но после хорошей подачи вновь допустил невынужденную ошибку. Следом Даниил взял свою подачу под ноль, а также повторил этот трюк в девятом гейме (5:4 — пользу россиянина). Видимо, это вдохновило Даниила. Сначала он здорово сыграл под заднюю линию, потом совершил отличный прием и заработал очко с форхенда по линии. После оппонента Даниил получил сразу три матчбола, закончив матч в свою пользу за 90 минут.

Даниил вышел вперед в личном противостоянии со Зверевым (7:6), а в полуфинале сыграет с Вавринкой. Напомним, что победитель турнира в Эр-Рияде получил 1 миллион долларов, финалист — 500 тысяч, полуфиналист — 250 тысяч.