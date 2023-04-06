Хрустальная звезда. Почему Алькарас чаще лечится, чем играет?

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«Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытывал дискомфорт в полуфинале в Майами. Прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, которое показало, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло», — написал Алькарас на страничке в социальной сети. Ранее после проигранного итальянцу Яннику Синнеру полуфинала «мастерса» в Майами испанец пожаловался на судороги, однако выяснилось, что дело не только в них.
Сами по себе две небольшие травмы не вызывают особого беспокойства. Хотя если посмотреть на карьеру Карлоса после выигранного открытого чемпионата США в сентябре 2022 года, вопросы к его физическому состоянию, безусловно, возникают. Достаточно просто перечислить все последние болячки Алькараса.
Ближе к концу прошлого, прорывного для себя сезона железный, казалось бы, Карлос начал испытывать сложности. Первой ласточкой стала травма мышц живота в четвертьфинале «мастерса» в Париже против датчанина Хольгера Руне. Из-за этого повреждения испанец даже пропустил итоговый турнир ATP, пусть все равно стал первой ракеткой мира по итогам года. Тогда Карлито рассчитывал полноценно вернуться в тур в январе, а в декабре уже начал играть на выставочных соревнованиях. Вот только вновь сломался — в январе неловкое движение на тренировке привело к повреждению мышцы правой ноги. Алькарас пожаловался, что он подходил к австралийскому «Большому шлему» на пике формы, но в итоге и его вынужден пропустить.
Вернулся Карлос только в середине февраля на турнире в Буэнос-Айресе на грунте. Причем сделал это триумфально, завоевав титул. Впрочем, уже спустя неделю на другом грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро он проиграл в финале британцу Кэмерону Норри, пожаловавшись на травму правого бедра. Вскоре Алькарас взял паузу до «мастерса» в Индиан-Уэллсе, пропустив турнир в Акапулько. Правда, назвал в качестве причины другую травму — растяжение подколенного сухожилия первой степени. Затем последовал триумф в Индиан-Уэллсе и новое повреждение в Майами.
Конечно, возможно, это только временная «черная полоса» в карьере испанца и скоро все наладится. Тем не менее такое большое количество сложностей со здоровьем в 19-летнем возрасте вызывает вопросы. Не слишком ли форсировала юная звезда и ее тренер Хуан-Карлос Ферреро карьеру? И не чересчур ли у Алькараса затратный стиль игры?
Да, Карлос на корте выглядит очень эффектно, носится как угорелый, достает мячи в немыслимых растяжках, мощно бьет. Но экстремальные нагрузки на юный организм могут быть слишком высоки. При этом в возрасте Карлоса швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, может, и не были первыми в мире, зато и такой череды повреждений, будучи тинейджерами, не испытывали.
Думается, ближайшие несколько месяцев будут крайне важными для Алькараса. И не только и не столько в плане результатов. Важнее найти баланс — побеждать и при этом избегать частых травм. Сделать это, понятное дело, крайне сложно, поскольку, если Карлос начнет аккуратничать, беречь руки, ноги, то станет легкой мишенью для конкурентов.
А если продолжит выкладываться на максимуме, то может вновь и вновь оказываться на больничном. Конечно, если его многочисленные повреждения в последнее время не преувеличены. Как бы то ни было, молодому испанцу не помешает выстроить турнирный график без перегрузок — тогда и сниматься с соревнований, может, и не придется.