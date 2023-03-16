Медведев играет как профессор, он заслужил титул в Индиан-Уэллсе. Колонка Екатерины Макаровой

Олимпийская чемпионка объясняет прогресс Даниила после неудачного выступления на австралийском «Большом шлеме».

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс-первой ракетки мира в парном разряде — о великолепной форме первой ракетки России Даниила Медведева. На турнире в Индиан-Уэллсе 27-летний москвич продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей. Даниил в двух шагах от четвертого титула подряд.

В прошлой колонке я говорила, что весной Даниил вернется в топ-5 рейтинга ATP. Сейчас он шестой, но уже после Индиан-Уэллса вполне может обойти Тейлора Фрица (американцу надо защитить победу. — Прим. «СЭ»). И уровень его игры показывает, что я дала верный прогноз по его возвращению на лидирующие позиции.

Почему я была так уверена в Медведеве? В Мельбурне на него давил груз защиты финала «Большого шлема». Плюс на раннем этапе попался неудобный соперник (Себастьян Корда. — Прим. «СЭ»), и было видно, что Даниил не в суперформе. Тренерский штаб пытался подогнать ее именно к Australian Open, но она пришла с опозданием. Так бывает.

Когда не надо защищать очки — другая ответственность. Даже у таких опытных игроков, которые возглавляли рейтинг, давно стоят в топ-10. Появляется свобода в игре, лишние мысли не лезут в голову.

Плюс, судя по интервью Дани, у него была злость на себя. Он хотел показать весь свой потенциал и после нескольких уверенных побед в Роттердаме стал показывать потрясающий теннис. Сопоставимый с тем периодом, когда наш теннисист взял US Open.

Даня играет легко, держит внимание и настрой от начала и до конца матча. На протяжении пяти недель он обходится без провалов — это феноменально.

На мой взгляд, он сейчас играет как профессор. Настолько запутывает своих соперников. Постоянно меняет ритм, дистанцию. Принимает очень далеко. Потрясающе обводит у сетки. Причем делает это на контратаках, какими-то нереальными ударами.

Так как он далеко отходит за заднюю линию, ему стали часто укорачивать. У соперников появляется большой соблазн поймать его на этом. Но Медведев так здорово бежит, догоняет сложнейшие мячи. Причем выходит на такие позиции, что не просто перебивает мяч через сетку, а зачастую выигрывает розыгрыши. В такие моменты думаешь, что у него в голове компьютер.

Даниил Медведев. Фото AFP

Еще важный момент, а возможно, и ключевой — его психологическая устойчивость. Читала, что с этого сезона он возобновил работу с психологом, и это чувствуется. На мой взгляд, для топ-игрока это необходимая опция. Понятно, что все люди разные. У кого-то нервная система слабее, у кого-то сильнее.

Сейчас я изучаю очень много информации для своей программы «Чекап чемпиона», и у меня есть четкое убеждение, что у худощавых, высоких людей, как Даня или я, подвижная нервная система к различным ситуациям. Таким людям рядом необходимо иметь профильного помощника, который бы помогал справляться со сложными ситуациями, прокачивать нервную систему.

Круто, что Медведев идет вперед, работает над собой развивается, анализирует ошибки. Сейчас это архиважно.

Желаю Даниилу победы в Индиан-Уэллсе. Будем болеть за него. После победы над Зверевым, которую он добыл фактически на одной ноге, он заслужил титул. Показал себя настоящим бойцом. Хотя и полуфинал тут — это лучшее достижение в его карьере, а Фрэнсис Тиафо — опасный соперник. У американца очень много мотивации догнать по титулам своих сверстников.

Что касается кортов на этом турнире, то я действительно слышала, что многие возмущаются покрытием. Не только Даня. Каждый год корты перестилают, и, возможно, в этом сезоне они получились катастрофически медленными.

Лично мне никогда не нравилось играть на этом «мастерсе». Сухой, жаркий воздух, сложноуправляемые мячи и специфическое покрытие. В комплексе мне это не подходило. Играть в Майами любила значительно больше.