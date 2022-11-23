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Кубок Дэвиса

23 ноября, 10:20

Ольховский: «Кубок Дэвиса с участием России был бы интереснее со спортивной точки зрения»

Ольховский поделился мнением об отсутствии сборной России в Кубке Дэвиса
Руслан Минаев
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об отсутствии сборной России в Кубке Дэвиса.

При этом победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте не считает, что по этой причине турнир можно считать неполноценным.

«Конечно, Кубок Дэвиса с участием сборной России был бы интереснее со спортивной точки зрения, тут другого мнения быть не может. У нас два игрока (Даниил Медведев и Андрей Рублев. — Прим. ТАСС) входят в первую десятку мира, они недавно играли на Итоговом турнире ATP, и мы являемся действующими победителями Кубка Дэвиса. Я не думаю, что пойдут разговоры о неполноценности победы на этом турнире, выиграть Кубок Дэвиса — это всегда престижно. Через какое-то время это забудется, а результат и счет на табло останутся навсегда», — цитирует Ольховского ТАСС.

Кубок Дэвиса начался 22 ноября и завершится 27-го числа. Сборная России является действующим чемпионом турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/16402157
Теннис
Сборная России по теннису
Андрей Ольховский
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