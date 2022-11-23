Ольховский: «Кубок Дэвиса с участием России был бы интереснее со спортивной точки зрения»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об отсутствии сборной России в Кубке Дэвиса.

При этом победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте не считает, что по этой причине турнир можно считать неполноценным.

«Конечно, Кубок Дэвиса с участием сборной России был бы интереснее со спортивной точки зрения, тут другого мнения быть не может. У нас два игрока (Даниил Медведев и Андрей Рублев. — Прим. ТАСС) входят в первую десятку мира, они недавно играли на Итоговом турнире ATP, и мы являемся действующими победителями Кубка Дэвиса. Я не думаю, что пойдут разговоры о неполноценности победы на этом турнире, выиграть Кубок Дэвиса — это всегда престижно. Через какое-то время это забудется, а результат и счет на табло останутся навсегда», — цитирует Ольховского ТАСС.

Кубок Дэвиса начался 22 ноября и завершится 27-го числа. Сборная России является действующим чемпионом турнира.