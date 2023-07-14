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Сегодня, 12:30

Алькарас — Медведев и Синнер — Джокович: время начала матчей и трансляция Уимблдона 14 июля

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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В пятницу, 14 июля, на Уимблдоне пройдут полуфинальные матчи. Первым заходом свою встречу проведут действующий чемпион Новак Джокович и итальянский теннисист Янник Синнер. Игра состоится на Центральном корте, начало — в 15.30 по московскому времени.

Вторым заходом на корт выйдут российский теннисист Даниил Медведев и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Их матч также пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуб лаун-тенниса и крокета. Начало запланировано на 17:30 (мск).

Финал турнира серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде состоится в воскресенье, 16 июля. Начало — 16:00.

Посмотреть полуфинальные матчи в прямом эфире на российских телеканалах не получится, так как легальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояний можно на сайте «СЭ». Также за матчами в прямом эфире можно наблюдать с помощью официального сайта соревнований.

Уимблдон 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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