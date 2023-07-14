Алькарас: «Против Медведева нужно быть максимально сконцентрированным. Он потрясающий игрок»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на победу в полуфинале Уимблдона над российским теннисистом Даниилом Медведевым (6:3, 6:3, 6:3).

«Непростой матч. Против Даниила нужно быть максимально сосредоточенным, он боролся до последних моментов. Он отлично бегает, потрясающий боец, игрок. Мне нужно было быть собой, и это стало ключом к завершению матча», — цитирует Алькараса Daily Express