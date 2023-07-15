Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Вондроушова — Жабер: время начала трансляции финала Уимблдона

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Маркета Вондроушова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В субботу, 15 июля, состоится финал Уимблдона-2023 в женском одичночном разряде. В решающем матче сыграют представительница Туниса Онс Жабер и Маркета Вондроушова из Чехии. Встреча пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнется в 16:00 по московскому времени.

Соперницы играли друг против друга шесть раз. Счет в личных встречах 3-3. Обе теннисистки ни разу не побеждали на турнирах серии «Большого шлема».

Следить за женским финалом Уимблдона в прямом эфире можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также на официальном сайте соревнований.

Официальных телетрансляций на российских телеканалах не будет.

Маркета Вондроушова — Онс Жабер: где смотреть трансляцию финала Уимблдона

Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
0
Читайте также
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
«Старайся больше». Медведев после лучшего Уимблдона в карьере
Медведев: «Не собираюсь смотреть финал Уимблдона, потому что буду слишком разочарован, что меня там нет»
Джокович — о финале Уимблдона: «Алькарас — удивительный игрок, но я, несомненно, хочу забрать этот титул»
Медведев считает, что Алькарас может обыграть Джоковича в финале Уимблдона
Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона
Синнер: «В этом году я был ближе к победе над Джоковичем, чем в прошлом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Не собираюсь смотреть финал Уимблдона, потому что буду слишком разочарован, что меня там нет»