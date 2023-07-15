Вондроушова — Жабер: время начала трансляции финала Уимблдона

В субботу, 15 июля, состоится финал Уимблдона-2023 в женском одичночном разряде. В решающем матче сыграют представительница Туниса Онс Жабер и Маркета Вондроушова из Чехии. Встреча пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнется в 16:00 по московскому времени.

Соперницы играли друг против друга шесть раз. Счет в личных встречах 3-3. Обе теннисистки ни разу не побеждали на турнирах серии «Большого шлема».

Следить за женским финалом Уимблдона в прямом эфире можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также на официальном сайте соревнований.

Официальных телетрансляций на российских телеканалах не будет.