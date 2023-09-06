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«Большой шлем»

Сегодня, 20:42

Алькарас — о своем самочувствии: «У меня была боль в левой ноге, но ничего серьезного»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем самочувствии в преддверии четвертьфинального матча на US Open с немцем Александром Зверевым.

«Очень тяжело играть на турнире «Большого шлема». Вы проводите тяжелые матчи в течение двух недель. Для меня это нормально, что в теле появились какие-то боли, и об этом нужно позаботиться. Ничего серьезного, это просто для профилактики. Я имею в виду, я почувствовал небольшую боль в левой ноге, но, как я уже сказал, ничего серьезного. Я решу эту проблему», — сказал спортсмен.

Матч между Алькарасом и Зверевым пройдет в ночь на 7 сентября и начнется в 03.30 по московскому времени. 20-летний испанец является действующим чемпионом US Open.

Источник: https://www.hindustantimes.com/sports/tennis/carlos-alcaraz-injury-scare-defending-champion-burning-question-tape-left-leg-us-open-clash-against-alexander-zverev-101694009510140.html
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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