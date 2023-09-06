Соболенко победила Циньвэнь в двух сетах и вышла в полуфинал US Open

Сегодня, 20:28
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open — 6:1, 6:4.
Матч продолжался 1 час и 14 минут. У 25-летней Соболенко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. 20-летняя Циньвэнь сделала 4 подачи навылет и допустила 1 двойную ошибку.
Соперницей Соболенко в полуфинале US Open станет победитель матча Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Мэдисон Кис (США, 17).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:1, 6:4