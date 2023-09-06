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«Большой шлем»

Сегодня, 20:28

Соболенко победила Циньвэнь в двух сетах и вышла в полуфинал US Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 14 минут. У 25-летней Соболенко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. 20-летняя Циньвэнь сделала 4 подачи навылет и допустила 1 двойную ошибку.

Соперницей Соболенко в полуфинале US Open станет победитель матча Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Мэдисон Кис (США, 17).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:1, 6:4

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Арина Соболенко
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