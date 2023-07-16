Алькарас обыграл Джоковича со счетом 6:1 в третьем сете финала Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл третий сет у серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023.

Сет продлился 1 час и завершился со счетом 6:1 в пользу 20-летнего игрока. В нем Джокович 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету Алькараса ни одного эйса и двойной, и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Отметим, что 5-й гейм третьего сета на подаче Джоковича продлился 26 минут. В нем было 13 раз «ровно» и закончился он брейком испанца.

В матче со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1 ведет Алькарас.