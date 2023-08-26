Андрееску снялась с Открытого чемпионата США

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску отказалась от участия в Открытом чемпионате США-2023.

Ее место в основной сетке турнира займет лаки-лузер или спортсмен, прошедший квалификацию.

Ранее теннисистка пропустила «Мастерс» в Цинциннати из-за стрессового перелома позвоночника.

На данный момент Андрееску занимает 51-ю строчку в рейтинге WTP. 23-летняя спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2019). Также на ее счету три победы на турнирах уровня WTA в одиночном разряде.